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Коммерсантъ FM
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Путин: цены на энергоносители в ЕАЭС в 10 раз ниже европейских

Президент России Владимир Путин заявил, что цены на энергоносители в Евросоюзе и в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «кардинально отличаются». По его оценке, в странах ЕАЭС цены на энергоносители в десять раз ниже.

«Тарифы, цены на энергоносители в странах ЕАЭС кардинально отличаются от соответствующих тарифов наших соседей на Западе. Ну, скажем, разница в ценах на газ в странах ЕАЭС и Евросоюза отличается в десять и более раз, не в какие-то проценты, а в десять и более раз»,— сказал господин Путин на саммите ЕАЭС.

30 ноября цена на газ в Европе на лондонской бирже ICE впервые с 14 октября превысила $1,5 тыс. за 1 тыс. куб. м. 1 декабря цены на газ выросли до $1,7 тыс. за 1 тыс. куб. м. Рост цен связан с арктическим антициклоном, который придет в Европу в декабре.

Подробнее о росте цен на газ в Европе — в публикации «Ъ» «Газу вышла северная надбавка».

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