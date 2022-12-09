ЦБ России открыл свои подразделения в новых регионах

Банк России открыл территориальные учреждения в Луганской и Донецкой народных республиках (ДНР; ЛНР), Херсонской и Запорожских областях. Это следует из раздела на сайте регулятора «Территориальные учреждения», где появились четыре новых региона.

21 ноября президент России Владимир Путин своим указом поручил органам власти ДНР и ЛНР создать на территории республик местные учреждения ЦБ России. Этим же указом центральные банки республик были упразднены. Вместо регуляторов будут созданы ООО, которые передадут Промсвязьбанку.

Лусине Баласян