Жители Башкирии оформили IT-ипотеку на 356 млн рублей

За семь месяцев текущего года жителям Башкирии выдали 54 льготные IT-ипотеки на 356 млн руб. Всего было подано 295 заявок, из них одобрили 193 кредита, сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

Оператором по выдаче льготной ипотеки по 5% годовых для сотрудников отрасли информационных технологий является «Дом.РФ», отметил премьер-министр, в связи с чем в конце ноября было вынесено постановление правительства республики о субсидировании процентной ставки «Дом.РФ» из республиканского бюджета. Соответствующее соглашение с компанией будет подписано на Международной неделе бизнеса, которая состоится в Уфе с 14 по 17 декабря. «Таким образом, при получении кредита специалист IT-отрасли сможет понизить ставку по кредиту на один процент», — отметил Андрей Назаров.

Карина Мамаева

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