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Челябинские налоговики проведут день открытых дверей

Во всех налоговых инспекциях Челябинской области 15 декабря пройдет день открытых дверей. Как сообщают в управлении ФНС по региону, специалисты ведомства подробно расскажут «обо всех преимуществах Единого налогового счета и других новшествах администрирования налогоплательщиков в 2023 году» и ответят на вопросы.

С начала следующего года все категории налогоплательщиков переходят на новую форму оплаты налогов и страховых взносов – единый налоговый платеж, который распределяется на Единый налоговый счет (ЕНС). В ФНС отмечают, что это новшество позволит упростить механизм исполнения обязанности по уплате налогов, снизить временные затраты на их оплату и избежать ошибок, поскольку не будет необходимости перечислять большое количество платежей.

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