Директору турфирмы заменили условный срок реальным по делу о гибели ребенка в лагере

Суд заменил руководителю турфирмы «Галерея Вип-Тур» Светлане Вахтель условное наказание на реальный срок, сообщили журналисты «Кстати». Год назад ее осудили за оказание небезопасных услуг как организатора выездного лагеря для детей — в 2018 году во время смены в Городецком районе случился пожар, погиб 10-летний ребенок.

Светлана Вахтель вину не признает. Родители погибшего ребенка были недовольны мягким приговоров и направляли апелляционную жалобу, но тогда суд оставил приговор без изменения. Теперь осужденная сама пыталась обжаловать приговор в кассационном суде, добиваясь оправдания.

Однако суд изменил решение первой инстанции, согласно которому ей дали четыре года условно, и приговорил Светлану Вахтель к отбыванию наказания в колонии общего режима. Ее взяли под стражу в зале суда. Осужденная сказала, что не согласна с решением и намерена его обжаловать.