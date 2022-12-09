Главой Сухого Лога избран Рафаил Мингалимов

Депутаты думы Сухого Лога (Свердловская область) избрали главой муниципалитета бывшего вице-мэра, полковника полиции в отставке Рафаила Мингалимова. Об избрании нового главы в ходе прямой линии объявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Как рассказал «Ъ-Урал» первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области Вадим Дубичев, из 19 присутствовавших депутатов в пятницу, 9 декабря, за Рафаила Мингалимова проголосовали 15. Второй претендент — руководитель Управления муниципального заказчика Лариса Шумихина — получил три голоса, один бюллетень был признан недействительным.

Кандидатуру Рафаила Мингалимова поддержал губернатор Евгений Куйвашев в качестве компромисса. Ранее согласованным кандидатом считался возглавлявший Сухой Лог с 2017 года Роман Валов. Однако у него возник острый конфликт с председателем думы муниципалитета Евгением Быковым. Конфликт перешел в активную фазу 31 марта. Группа городских депутатов, подконтрольных председателю думы Евгению Быкову, планировала включить в состав конкурсной комиссии людей нелояльных Роману Валову. Для того чтобы довести позицию области на заседание думы приезжала представительная делегация из области. Группа соратников господина Быкова по итогам мероприятия в социальных сетях распространила информацию о давлении со стороны резиденции губернатора. 22 апреля секретарь свердловского отделения партии «Единая Россия», губернатор Евгений Куйвашев отстранил Евгения Быкова от должности секретаря местного отделения партии. Временно исполнять его партийные обязанности был назначен его политический оппонент мэр Сухого Лога Роман Валов.

В сентябре в Сухом Логу вместе с губернаторскими прошли выборы местной думы. Единороссы Валова соперничали с единороссами Быкова, которых тот повел в думу в качестве самовыдвиженцев. Официальные кандидаты от ЕР получили четыре места из 20, а «самовыдвиженцы Евгения Быкова» — семь мест. Евгений Быков вновь возглавил представительный орган. Роман Валов на новом этапе конкурса на пост главы свою кандидатуру не выставил.

Рафаил Мингалимов родился в 1978 году в г. Омске. В 1999-м там же окончил юридический институт МВД РФ. До 2019 года работал в полиции. После этого перешел на муниципальную службу. Работал заместителем главы городского округа Заречный по капитальному строительству, с ноября 2021 года работал в должности заместителя главы администрации городского округа Сухой Лог.

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Артем Рябов