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Жителя Новокубанска будут судить за фейки о российской армии

В городе Новокубанске Краснодарского края в суд передано дело в отношении 37-летнего местного жителя, которому предъявлено обвинение в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ, сообщает следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

Противоправную деятельность гражданина выявило управление ФСБ России по Краснодарскому краю. По данным следствия, мужчина изготовил иллюстрацию с недостоверными сведениями, касающимися действий российской армии. Иллюстрация сопровождалась надписью на английском языке. Гражданин разместил заведомо ложную информацию в своем в своем публичном канале в одном из мессенджеров, получив за это денежное вознаграждение от пользователя в качестве благодарности.

На период следствия и суда в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Анна Перова, Краснодар

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