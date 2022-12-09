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Коммерсантъ FM
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Объем досрочного погашения ипотеки в России упал до почти трехлетнего минимума

За девять месяцев 2022 года россияне досрочно закрыли ипотечные кредиты на 1,07 трлн руб. Объем досрочного погашения ипотеки сократился на 25,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го и на 4,2% по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка. Активность досрочного погашения ипотеки вернулась к уровню 2019 года, пишет издание. Тогда за январь—сентябрь показатель составлял 708 млрд, за весь 2019 год — 1,05 трлн руб.

Как отмечает РБК, спад объема досрочного погашения ипотеки пришелся на второй квартал 2022 года (апрель—июнь). Тогда заемщики досрочно закрыли кредитов на 282,9 млрд руб., что на 43,7% меньше аналогичного показателя 2021 года. В третьем квартале (июль—сентябрь) объем выплат составил 342 млрд против 476,7 млрд руб. за аналогичный период 2021 года.

Опрошенные РБК эксперты отметили, что на сокращение досрочного погашения повлияли ухудшение экономической ситуации в стране и рост уровня неопределенности. По их мнению, в будущем существенного роста досрочного погашения ипотеки ожидать не стоит.

Ранее «Ъ» писал, что цены на новостройки снижаются из-за того, что около половины предложения в них экспонируется с дисконтом до 10%. Подогревать спрос начали опасения относительно завершения программы льготной ипотеки, но это пока не влияет на цены на них — их сдерживает растущий объем предложения.

Подробнее — в материале «Ъ» «В новостройках прописались скидки».

Олеся Павленко

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