За убийство тамбовского чиновника его пасынок получил десять лет строгого режима

Суд приговорил к десяти годам колонии строгого режима пасынка 56-летнего замначальника управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Виктора Вакульчика, признанного виновным в убийстве отчима (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», речь идет о 31-летнем Александре Романове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что 14 февраля 2022 года фигурант вооружился ножом и ждал отчима в подъезде дома по улице Астраханской в Тамбове. «Увидев, что мужчина вышел из квартиры, он подошел к нему, ударил несколько раз кулаком по голове, после чего достал из кармана пальто нож и нанес еще не менее 15 ударов»,— рассказали в региональном управлении СКР. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Мужчина обиделся на отчима из-за того, что тот был недоволен его работой и грозился уволить с должности гендиректора ООО «Совимакс», обвиняя пасынка в неумелом руководстве, приведшем «к существенным долговым обязательствам». Психолого-психиатрическая судебная экспертиза психических расстройств у осужденного не выявила.

Виктор Вакульчик работал в администрации Тамбовской области с 2016 года. До этого он возглавлял ООО «Тамбовтранс». Александр Романов до убийства числился руководителем ООО «Совимакс» (компания принадлежала Виктору Вакульчику, затем — его дочери) и ООО «Еврофасад» (75% принадлежит Юлии Вакульчик).

Мария Старикова