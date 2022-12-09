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Коммерсантъ FM
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Россия потратит до 5,7 млрд рублей на создание русскоязычных школ в Таджикистане

Минфин в 2022 году получит до 5,74 млрд руб. на строительство и оснащение русскоязычных школ в Таджикистане. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на портале правовой информации.

Как уточняется в распоряжении, речь идет о школах в городах Душанбе, Куляб, Худжанд, Бохтар и Турсунзаде. Средства планируется внести в качестве пожертвования от РФ в Евразийский фонд стабилизации и развития.

В сентябре Владимир Путин вместе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном открыли пять русскоязычных школ в Таджикистане. Церемония прошла в режиме видеоконференции. Господин Путин также анонсировал открытие в Москве культурного центра Таджикистана. В 2021 году российское правительство выделило $150 млн на строительство русскоязычных школ в Таджикистане.

Подробнее о церемонии — в материале «Ъ» «Владимир Путин преподал себе урок».

Лаура Кеффер

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