США решили не вводить пошлины на каучук из России

Комиссия по международной торговле США (USITC) объявила, что не станет вводить антидемпинговые пошлины на бутадиен-стирольные каучуки из России и Чехии. В USITC решили, что продажа этой продукции в США по текущим ценам не наносит материального ущерба американской промышленности.

Минторг США жаловался, что каучук из России и Чехии продается в Штатах «по цене ниже справедливой». Однако председатель USITC Дэвид Йохансон и еще трое членов комиссии проголосовали против введения пошлин. Еще один комиссар в голосовании не участвовал. В результате антидемпинговые пошлины на каучук вводить не будут, говорится в пресс-релизе на сайте USITC.

Бутадиен-стирольные каучуки используются для производства автомобильных шин, а также в резинотехнической, кабельной и обувной промышленности. В декабре 2021 года USITC также пришла к выводу, что каучуки из России, Чехии и Италии продаются в стране по слишком низкой цене, из-за чего комиссия решила начать расследование.

Лаура Кеффер