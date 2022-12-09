В Сирии из-за нехватки топлива ввели четырехдневную рабочую неделю

Власти Сирии решили временно ввести четырехдневную рабочую неделю в госучреждениях. Это решение было принято из-за нехватки топлива на фоне санкций, а также падения курса национальной валюты, сообщает «РИА Новости».

Официально выходными в Сирии являются пятница и суббота. Госучреждения также не будут работать в ближайшие воскресные дни — 11 и 18 декабря. Нововведение не касается учреждений, чья работа должна быть бесперебойной. Кроме того, отменили занятия в нескольких университетах.

Министр внутренней торговли Сирии Амр Салим пояснил, что не будут закрывать пекарни и больницы. Он рассказал, что из-за нарушений правил торговли в стране закрыли уже 142 заправочные станции. По его словам, пока неизвестно, как решить ситуацию с нехваткой топлива.

Министр нефти Бассам Тоаме заявил, что кризис начался еще 50 дней назад, но с ним справлялись благодаря имевшимся запасам топлива. Ситуация ухудшилась из-за задержки танкеров с нефтью. 3 декабря в сирийский порт Баньяс прибыл танкер с 700 тыс. баррелей нефти, но, как отметил господин Тоаме, одним танкером проблему не решить.

О ситуации в Сирии читайте в материале «Ъ» «Анкаре мешают оперировать».

Лаура Кеффер