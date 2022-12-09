«Не всю информацию можно выкладывать»

Вчера члены комитета Госсовета Татарстана разошлись во мнении, должны ли власти республики «повышать открытость» перед населением в условиях проведения РФ специальной военной операции (СВО) на Украине. Поводом для этого стал законопроект, который обязывает чиновников и подведомственные организации размещать «полную и достоверную» информацию о своей работе в интернете. Один из депутатов заявил, что к этой информации получат доступ «друзья» из Украины и сделают «такие выводы, которые потом нам малыми могут не показаться». Он предложил пропускать «через фильтр» в том числе информацию об образовании и здравоохранении республики. Другие же парламентарии настаивали на «максимальной информированности». Однако представитель профильного министерства успокоил, что информация «будет проходить определенную цензуру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Вчера комитет Госсовета Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению одобрил изменения в республиканский закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов РТ и органов местного самоуправления в РТ». Поправки вносятся в связи с требованием федерального законодательства.

Как пояснил первый заместитель министра цифрового развития республики Илья Начвин, изменения «направлены на повышение открытости» власти в регионе. Согласно законопроекту, теперь «полную и доступную» информацию о своей работе «в понятной и доступной форме» для жителей должны будут размещать не только государственные и муниципальные органы, но и подведомственные организации. Их деятельность «также должна быть открытой», подчеркнул господин Начвин. Они могут создать самостоятельные сайты либо размещать информацию на госпортале.

Кроме того, власти и подведомственные организации, согласно законопроекту, будут вести страницы в социальных сетях. Согласно решению правительства РФ, в первую очередь речь идет о «Вконтакте» и «Одноклассниках». «В современных реалиях наличие одного сайта уже недостаточно»,— отметил господин Начвин. Чиновник сообщил, что под действие закона подпадут более 7 тыс. организаций, в том числе школы, больницы, культурные учреждения. Многие из них уже сейчас имеют странички в социальных сетях. Впрочем, ряд подведомственных организаций «с учетом особенностей сверх их деятельности» могут не создавать страницы, если такое решение принял госорган. В законопроекте говорится, что информацию необходимо размещать на двух государственных языках республики — русском и татарском. Интернет-страницы должны предусматривать форму обратной связи с пользователями.

Выступая перед депутатами, Илья Начвин напомнил, что и по действующему закону госорганы публикуют информацию о своей работе на едином портале госорганов республики. Он был создан в 2009 году и объединяет 290 сайтов, включая сайты президента Татарстана, правительства, парламента республики, министерств и ведомств. Портал работает «в нескольких языковых версиях». В 2021 году его посетили более 80 млн раз.

Однако члены комитета Госсовета выразили сомнения, должна ли быть власть в республике максимально открытой. «Мы говорим о повышении открытости, о полной и достоверной информации, об обеспечении доступа к этой информации. Кого? Населения? К этой информации будет иметь доступ не только наше население, но и наши „друзья“ с Украины»,— заявил единоросс Николай Рыбушкин из депутатской группы «Татарстан — новый век». Он выразил опасение, что «по той информации, которую публикуют наше здравоохранение, образование, они могут сделать такие выводы, которые потом нам малыми могут не показаться». «Не всю информацию можно выкладывать»,— настоял парламентарий. По его словам, «есть информация, которая ближе к государственной тайне, к республиканской тайне, которая касается нашей промышленности». «По легкой (промышленности.— „Ъ“) тоже можно много сделать выводов. По сельскому хозяйству, если мы будем давать информацию, тоже могут сделать выводы».

«Эта информация фильтрацию проходит?» — поинтересовался господин Рыбушкин. Илья Начвин заверил депутата, что подведомственные организации будут выкладывать информацию по согласованию с госорганом, который их курирует. «Через фильтр»,— выразил удовлетворение Николай Рыбушкин. Глава комитета Альберт Хабибуллин («Единая Россия») согласился, что «в сегодняшних условиях такой вопрос уместен». Но при этом заметил, что такие организации, как «спецслужбы», никакие сайты по закону создавать и не будут.

«Я поддерживаю. Есть документы, которые носят служебный характер, внутренний характер, государственного, как говорится, значения. Что-то надо выдавать в изложении, что-то без комментариев»,— предложил глава фракции КПРФ и заместитель председателя комитета Хафиз Миргалимов. Он отметил, что «демократичность и открытость — дело хорошее», но не «когда вопрос касается государственной безопасности и безопасности наших муниципальных образований».

«Кому-то не нравится слово „цензор“…»,— продолжил господин Миргалимов. «Цензуры нет у нас»,— не включая микрофон, возразила ему член комитета Римма Ратникова («Единая Россия»). «Цензура есть. Она просто изменила форму. Поэтому тот, кто подает информацию, должен руководствоваться определенными правилами и нормами»,— настоял Хафиз Миргалимов. Илья Начвин также успокоил коммуниста, что информация «будет проходить определенную цензуру».

Римма Ратникова обратила внимание своих коллег, что «эти вопросы — государственная тайна, служебное пользование, конфиденциальная информация, персональные данные — они защищены и другими законами отрегулированы». «В связи с ситуацией с СВО возникают такие вопросы. И даже Госдума, которая транслировала заседания онлайн, она приостановила это, потому что они обсуждают вопросы обороны, помощи вооруженным силам, поддержки оборонных предприятий. Это все регулируется. Но это все равно не должно остановить основной нашей большой дороги навстречу нашим избирателям и населению — в открытом доступе люди должны информацию иметь»,— подчеркнула госпожа Ратникова.

«Максимальная информированность в рамках законодательства»,— завершил дискуссию Альберт Хабибуллин. Законопроект об открытости власти рассмотрят на сессии Госсовета 15 декабря.

Кирилл Антонов