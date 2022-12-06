Вучич сообщил о столкновениях косовского спецназа с сербскими жителями

Спецназ полиции частично признанного Косово сегодня проник в здания муниципальных избиркомов Зубин-Потока и Косовска-Митровицы, расположенных в населенной сербами северной части республики. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что косовский спецназ отступил после столкновения с сербскими жителями.

«Сейчас там мирно, я жду сообщения из клинического центра в Косовска-Митровице. Косовские полицейские по Брюссельским соглашениям могут войти на север края только с согласия четырех градоначальников, они никого из четырех градоначальников не спрашивали. Они попытались ворваться в муниципальные избирательные комиссии, занять здания, народ возмутился, дошло до небольших, как я понял, столкновений, и тогда силы косовской полиции отступили»,— сказал господин Вучич журналистам после саммита ЕС--Западные Балканы в Тиране (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня, 6 декабря, местные СМИ сообщали о взрывах в северной части Косово. В соцсетях распространили видео, на котором слышны сирены. Глава канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович написал в Twitter, что косовский спецназ пытается установить свои избирательные комиссии в муниципальном избиркоме Косовска-Митровицы. Президент Косово Вьоса Османи назначила на 18 декабря внеочередные муниципальные выборы на севере края.

Обострение конфликта Сербии и Косово произошло в конце июля. Власти Приштины приняли решение о замене автомобильных номеров и личных документов, выданных в Сербии для жителей северной части Косово. Эта мера привела к протестам на севере частично признанной республики, после чего в Косово отложили введение запрета.

Закон ввели 1 ноября. В ответ сербы из Косово и Метохии вышли из всех институтов власти республики. Первые переговоры двух стран в Брюсселе оказались безрезультатными. 24 ноября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил о договоренностях Сербии и Косово по вопросу о сербских автомобильных номерах.

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ» «Сербию делят на две Германии».

Лусине Баласян