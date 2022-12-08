Экс-министра пристроили в колонию

Суд в Мордовии вынес бывшему министру строительства Самарской области Алексею Гришину приговор по делу о мошенничестве. Следствие вменило ему как бенефициару Мордовпромстройбанка продажу по завышенной стоимости имущественного комплекса кредитной организации. Сумма ущерба, нанесенного бюджету Республики Мордовия, составила 271 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Через два месяца после задержания Алексей Гришин полностью признал вину и дал показания, в том числе о роли остальных фигурантов уголовного дела

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Через два месяца после задержания Алексей Гришин полностью признал вину и дал показания, в том числе о роли остальных фигурантов уголовного дела

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Бывший министр строительства Самарской области Алексей Гришин признан виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Решение принял Ленинский районный суд Саранска Республики Мордовия. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

«Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд приговорил Гришина к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении со штрафом в размере 600 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил»,— говорится в сообщении.

В суде выяснилось, что Алексей Гришин с января 2017 по апрель минувшего года как бенефициарный владелец ПАО «КБ „Мордовпромстройбанк“» совершил преступление в составе организованной группы. В частности, по версии следствия, он участвовал в продаже ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» принадлежащего банку имущественного комплекса «Мордовэкспоцентр» в Саранске по заведомо завышенной стоимости. Нанесенный ущерб был оценен в 271 млн руб.

На этапе предварительного расследования Алексей Гришин заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве. В связи с этим уголовное дело рассматривалось в особом ­порядке.

Расследование уголовного дела в отношении других участников организованной группы продолжается, уточняют в прокуратуре.

Алексей Гришин был задержан в августе 2020 года в Москве и этапирован в Саранск. К тому времени под домашний арест уже были отправлены его предполагаемые сообщники.

Кроме сделки с продажей «Мордовэкспоцентра» по завышенной стоимости Алексея Гришина обвинили в преднамеренном банкротстве подконтрольного ему крупного мордовского застройщика ООО «СДС-Управление строительства». По версии следствия, при участии управленца компании Александра Тимофеева и посредника Михаила Головушкина бывший чиновник заключил заведомо фиктивный договор переуступки прав требования с ООО «Стройресурс М» и вопреки интересам кредиторов вывел часть ликвидных активов должника.

Другим эпизодом преступной деятельности Алексея Гришина следствие сочло организованное в 2008–2011 годах хищение бюджетных средств Мордовии при строительстве республиканского перинатального центра в Саранске и городского стадиона водных игр. В общей сложности 4 млн руб. обвиняемый похитил через ООО «СДС-Управление строительства» вместе с тогдашним руководителем компании Михаилом Иоффе, следует из материалов дела (Алексею Гришину вменили в вину мошенничество по ч. 4 ст. 159 УК РФ при поставках по завышенным ценам лифтов для строящихся объектов).

Также Иоффе и Гришину инкриминировали дачу в 2013–2014 годах взятки бывшему начальнику управления капитального строительства Мордовии Сергею Макарову. По версии следствия, ему сделали ремонт в квартире и подарили комплект мебели (стоимость этих подарков составила более 2 млн руб.) за лоббирование интересов ООО «СДС-Управление строительства» при заключении госконтрактов и своевременную их оплату.

Изначально суд поместил Алексея Гришина в следственный изолятор, решив, что он может скрыться или оказать влияние на свидетелей. Бывший чиновник категорически не признавал своей вины.

Однако спустя два месяца после задержания он диаметрально изменил свою позицию. Алексей Гришин полностью сознался и дал показания, в том числе о роли остальных фигурантов уголовного дела. После этого его перевели под домашний арест, под которым он содержался до вынесения ­приговора.

• ООО «СДС-Управление строительства» выступало крупным подрядчиком по строительству и ремонту автодорог в Мордовии. Еще в середине 2000х годов его контролировал сын тогдашнего губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Застройщик прекратил деятельность в августе 2018 года, в декабре 2019 организация была признана банкротом.

Что касается Алексея Гришина, то должность министра строительства Самарской области он получил в 2012 году, вскоре после назначения губернатором бывшего руководителя Мордовии Николая Меркушкина. Во время работы бывшего чиновника в регионе стартовало строительство станции метро «Алабинская», микрорайона Южный город и стадиона «Самара Арена». Бенефициаром компании, по данным „Ъ“, выступает Николай Чудаев, близкий друг отца Алексея Гришина Виктора Гришина — бывшего ректора РЭУ им. Г.В.Плеханова. Сын Николая Чудаева Евгений с декабря 2018 до начала апреля 2021 года занимал должность министра строительства Самарской области.

В 2016 году депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн попросил генерального прокурора РФ Юрия Чайку проверить первых лиц минстроя Самарской области, в том числе Алексея Гришина. По данным Александра Хинштейна, министерство заключало государственные контракты по завышенным ценам с подрядчиками, не обладающими ни производственными, ни профессиональными ресурсами для исполнения договоров.

Как говорилось в письме депутата, «в результате противоправных действий руководителей минстроя федеральному бюджету и бюджету Самарской области нанесен и продолжает наноситься многомиллиардный ущерб». По итогам обращения депутата Госдумы РФ в Генпрокуратуру России надзорное ведомство не выявило каких-либо нарушений и преступлений бывшего чиновника в связи с его деятельностью в Самарской области и не применяло к нему санкций.

Господин Хинштейн, комментируя задержание Алексея Гришина, отметил, что отец бывшего министра долгие года помогал ему отражать претензии правоохранительных органов и даже стать проректором МГУ. «Только на строительстве самарского стадиона украдено несколько миллиардов»,— написал господин Хинштейн. Ущерб от деятельности Алексея Гришина и партнеров в Мордовии депутат оценил в 5–15 млрд руб.

Бывший чиновник ушел с должности главы самарского минстроя в конце 2016 года, за год до отставки Николая Меркушкина. Алексей Гришин перешел тогда на работу в федеральное автономное учреждение «Роскапстрой», которое находится в ведении Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.Позже он стал проректором МГУ.

По словам управляющего партнера адвокатского бюро «Яблоков и партнеры» Вячеслава Яблокова, приговор Алексею Гришину одновременно строгий, потому что суд назначил экс-чиновнику в качестве наказания не условное, а реальное лишение свободы, и в то же время мягкий, потому что вместо колонии общего режима (как полагается по ч. 4 ст. 159 УК РФ за тяжкое преступление) подсудимого отправили в колонию-поселение, где более легкие условия заключения.

«Что же касается вероятности усиления наказания, если в будущем и вскроются новые коррупционные или мошеннические эпизоды Алексея Гришина, то они будут идти не в дополнение к этому приговору, а отдельным уголовным делом. Но, по моему опыту, лицам, которые заключили досудебное соглашение, чаще всего новые эпизоды не вменяются, даже если так или иначе устанавливается их причастность»,— резюмирует ­эксперт.

Георгий Портнов