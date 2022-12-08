Структура воронежской аптечной сети «Фармия» получила иск о банкротстве от московского поставщика

ООО «Авеста Фармацевтика» (крупный поставщик фармацевтической продукции) обратилось в арбитражный суд Воронежской области с иском о банкротстве к ООО «Мединвест Групп» — структуре воронежской аптечной сети «Фармия». Это следует из картотеки арбитражных дел.

Заявление к производству пока не принято. В октябре арбитражный суд Москвы по иску поставщика взыскал с «Мединвест Групп» 1,06 млн руб.

Ранее три крупных российских фармдистрибутора «Гранд капитал», «Катрен» и «Пульс» подали в отношении экс-владельца «Фармии» Романа Кубанева более десяти исков о взыскании свыше 30 млн руб. долгов за поставки лекарств в аптеки сети. Кроме того, в начале ноября «ФК Гранд капитал Воронеж» направил в арбитражный суд иск о банкротстве Романа Кубанева. Господин Кубанев с осени закрывает сделку по продаже «Фармии» тульской сети «Здесь аптека» Дмитрия Сокола.

Подробнее о претензиях контрагентов к структурам «Фармии» — в публикации «Ъ-Черноземье» «Заместительная терапия».

Олег Мухин