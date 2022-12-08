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Коммерсантъ FM
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Структура «Росатома» подала иск к Навальному

АО «Росатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») подало иск в Арбитражный суд Тульской области к политику Алексею Навальному, отбывающему наказание в исправительной колонии строгого режима во Владимирской области, следует из картотеки суда.

В июне РИР увеличил долю в уставном капитале производителя электроэнергии ПАО «Квадра» с 82,47% до 95,02% общего количества акций. АО по закону получило право принудительно выкупить остающиеся акции у миноритариев благодаря преодолению необходимого порога в 95%.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе РИР, на данный момент компания приобрела 99,99909% уставного капитала «Квадры», но на оставшиеся акции в размере 0,00091% наложен арест. Одним из владельцев арестованных бумаг является Алексей Навальный, заявили в пресс-службе. Согласно законодательству, списание ценных бумаг производится после снятия ареста.

«Для устранения препятствий в законном праве АО РИР на осуществление принудительного выкупа акций ПАО "Квадра" и снятия ареста с ценных бумаг были поданы соответствующие иски в Арбитражный суд Тульской области»,— добавили в пресс-службе. Среди ответчиков, согласно информации из карточки суда, помимо Алексея Навального значится регистратор АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Подробностей в карточке не приводится.

Эрдни Кагалтынов

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