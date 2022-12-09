По здравном размышлении

Из-за переориентации части россиян на отдых внутри страны загрузка санаториев в этом году оказалась выше, чем до пандемии. Это дало возможность владельцам части объектов повысить цены на 30–40%. Но санаториям в регионах, где действуют ограничения авиасообщения, напротив, пришлось снизить стоимость проживания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По итогам 2022 года общая загрузка российских санаториев превысит показатель докризисного 2019 года на 3,6 процентного пункта (п. п), заявил “Ъ” медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ) Михаил Данилов. Он не привел конкретный показатель заполняемости. Но по итогам 2019 года АОТ оценивала среднюю загрузку здравниц в 49,7%, в 2021 году — в 42,1%. То есть в этом году показатель превысит 50%. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин подтверждает, что в этом году спрос на отдых в санаториях рос заметнее, чем интерес к классическим отелям. Динамика относительно прошлого года составила 30% и 10% соответственно, добавляет он.

Но ситуация в сегменте неоднородная, говорит господин Данилов. Это подтверждают данные самих здравниц. Так, представитель санатория имени Станко Марина Перова называет год удачным: загрузка объекта составила 80%, увеличившись на 10 п. п. год к году. Гендиректор Parus Medical Resort & SPA Юлия Шелепенкова говорит, что в ее объекте загрузка достигла в этом году 98%. Ушел фактор сезонности, появились гости, ранее не отдыхавшие в стране, стало больше клиентов из близлежащих регионов, указывает она. Руководитель отдела продаж курорта «Увильды» Анна Озерова говорит об увеличении загрузки за год на 5 п. п. Но директор санатория «Бузулукский бор» Вадим Грешнов отмечает снижение загрузки на 4,37 п. п. за год на фоне роста стоимости размещения. Коммерческий директор санатория «Заполярье» Лилия Трофимова указывает, что в этом году загрузка объекта составила 80% против 82% в прошлом году.

Факторами роста заполняемости здравниц в этом году Михаил Данилов считает переориентацию части путешественников на внутренние направления, акцию «туристический кэшбэк» и снятие пандемийных ограничений. Спрос на корпоративные программы, по данным АОТ, в этом году частично сократился. В числе других сложностей гендиректор отеля «Пальмира Палас» Владимир Патрикеев выделяет геополитическую обстановку, ограничение на полеты в Крым. На этом фоне региональные здравницы в этом году сделали упор на программы для жителей полуострова.

Госпожа Трофимова считает негативным фактором сентябрьские аннуляции на фоне объявления частичной мобилизации.

Но сейчас спрос начал опять расти, говорит Михаил Данилов. В этом году раннее бронирование выше на 10%, чем год назад, добавляет гендиректор центра «Переделкино» Максим Сучков. На этом фоне господин Данилов пока не прогнозирует снижения заполняемости здравниц в 2023 году, ожидая, что показатели сохранятся на уровне этого года.

Гендиректор курорта «Машук Аква-Терм» Ольга Акимова указывает, что геополитические и экономические риски все же сохраняются. Сергей Ромашкин называет еще одним фактором исчерпание отложенного спроса, влиявшего на рынок в этом году.

Михаил Данилов предполагает, что уверенный спрос на отдых внутри страны будет связан, в частности, с подорожанием отдыха за границей. Стоимость размещения в российских здравницах, по прогнозам эксперта, в 2023 году вырастет на уровне инфляции. Хотя, замечает он, некоторые здравницы заявляют о росте цен на 30%. Гендиректор санатория «Бакирово» Наиль Шайхутдинов указывает, что в этом году цены на услуги его объекта поднимались трижды и сейчас стоимость размещения на 30–40% выше, чем год назад.

Заместитель гендиректора Rosa Springs Medical Spa Hotel Руслан Вердиев ждет, что в 2023 году размещение подорожает примерно на 10%. Но не все объекты готовы повышать стоимость. Представитель «Кивача» Николай Ларионов говорит, что компания в следующем году не будет индексировать цены проживания.

Александра Мерцалова