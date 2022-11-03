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Коммерсантъ FM
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В уставшем теле — корпоративный дух

Бизнес сокращает санаторные программы для сотрудников

Неопределенность, соображения безопасности и пересмотр бюджетов стимулируют бизнес сокращать оздоровительные программы и мероприятия, говорят управляющие санаториями. Резкое снижение числа корпоративных бронирований может стоить объектам до 40% загрузки, но пока спад наблюдается в основном на юге страны. При этом на всем рынке происходит снижение глубины продаж, что привело к уменьшению числа бронирований на новогодние праздники.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Осенью санатории столкнулись со снижением объема корпоративных бронирований, рассказал “Ъ” медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ) Михаил Данилов. По его словам, речь идет о программах оздоровления и MICE-мероприятиях. В числе причин господин Данилов называет общую неопределенность, соображения безопасности и пересмотр бюджетов. Он добавил, что снижение спроса корпоративных клиентов пока носит немассовый характер.

Генеральный менеджер ялтинского Mriya Resort & Spa Белла Геворгян говорит о сокращении корпоративного спроса из-за закрытого авиасообщения и снижения расходов бизнеса. Средняя загрузка объекта в сентябре—октябре 2022 года снизилась до 75% против 82% годом ранее. Заполняемость «Бузулукского бора» в Оренбургской области сократилась с более чем 80% до 75%. Директор санатория Вадим Грешнов указывает, что компании сократили расходы на поездки и лечение сотрудников. More Spa Resort в Алуште потерял 25–35% гостей. «От корпоративного рынка есть обращения, но меньше, чем в прошлом году»,— говорит директор здравницы по маркетингу Мария Заблоцкая. Управляющий акционер «Лаго-Наки» в Адыгее Татьяна Мамонтова добавляет, что с середины сентября бизнес заморозил все вопросы сотрудничества. Основатель Green Flow Александр Тертычный заметил снижение корпоративных продаж в два-три раза, но отметил, что общая загрузка объекта превышает прошлогоднюю.

Заместитель директора департамента социальной политики «Норникеля» Ирина Заболотная сообщила “Ъ”, что компания не намерена отказываться от санаторно-курортного лечения сотрудников и сохраняет пул объектов. «В следующем году срок оздоровления будет сокращен с 21 до 18 дней, что дает возможность сохранить программу»,— говорит она. В ОАО РЖД “Ъ” сообщили, что не пересматривали подход к отправке сотрудников на отдых в санатории.

Снижение объема корпоративного заказа может быть серьезным ударом для здравниц. По оценкам АОТ, такие бронирования формируют до 40% загрузки объектов. И этот фактор не единственная проблема бизнеса. Вадим Грешнов указывает, что частичная мобилизация способствовала общему снижению спроса и отменам бронирований. По словам Татьяны Мамонтовой, планы на восстановление загрузки «Лаго-Наки» в этом году рушились в феврале, сентябре и октябре. Основным негативным фактором она называет ограничение полетов в аэропорт Краснодара.

Михаил Данилов говорит, что спад наблюдается в основном в регионах со сниженной транспортной доступностью и усиленными мерами безопасности, а отдых в регионах проживания стал частым явлением. Гендиректор московского центра «Переделкино» Максим Сучков подтверждает рост спроса на санаторно-курортное лечение осенью на 30%. О хорошей загрузке также говорят в здравнице «Малые Соли» и санатории имени Станко в Ярославской области. Начальник отдела маркетинга последнего Марина Перова ждет роста загрузки в ноябре на 20% год к году, отмечая снижение числа гостей со льготными путевками.

Все санатории также столкнулись с резким снижением глубины бронирований из-за неопределенности. Весной размещение планировалось за одну-две недели до заезда, а осенью — за два-три дня, говорит Михаил Данилов. Операционный директор санатория «Валуево» Игорь Шершнев отмечает, что гости, ранее планировавшие отдых за месяц и более, сейчас делают это за 7–14 дней, что привело к снижению бронирований на новогодние праздники.

Александра Мерцалова, Евгений Зайнуллин, Наталья Скорлыгина

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