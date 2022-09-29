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Коммерсантъ FM
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Санатории рассчитывают на женщин

В здравницах готовятся к приезду свободных от мобилизации отдыхающих

Число гостей российских здравниц по итогам этого года впервые с начала пандемии может превысить показатель 2019 года, достигнув почти 7 млн человек. Сегмент обойдет стороной общий спад интереса к путешествиям на фоне частичной мобилизации из-за более высокого среднего возраста гостей и преобладания женщин, рассчитывают в профильной ассоциации. Но у других участников рынка прогноз вызывает скепсис: находясь в состоянии «близком к истерике», потребители не готовы планировать отдых.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Совокупное число гостей российских санаториев в этом году может составить 6,9 млн человек, увеличившись на 15,2% год к году. Этот показатель может оказаться максимальным с 2015 года и впервые с начала пандемии превысить на 3% уровень 2019 года (6,7 млн человек). Такой прогноз на основе текущих результатов отрасли содержится в рейтинге инвестиционной привлекательности российских здравниц, составленном Ассоциацией оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ). «Лето было активным, а осень поддерживается программой кэшбэка»,— поясняет медицинский директор АОТ Михаил Данилов.

Зампред совета Союза туризма и гостеприимства Роман Еремян уверен, что в оценке работы здравниц более показательны финансовые результаты. По подсчетам АОТ, суммарные доходы санаторно-курортных организаций за январь—июнь достигли 67,55 млрд руб., увеличившись на 11% год к году. Рост по сравнению с 2019 годом составил 24%.

Средняя стоимость пребывания в российских здравницах за год тоже выросла на 8%, до 2,51 тыс. руб. в день. В АОТ связывают динамику с увеличением стоимости расходных материалов, продуктов и тарифов на ЖКУ, предполагая, что она сохранится до конца года. Замглавы Ростуризма Елена Лысенкова называет санаторно-курортный отдых одним из самых перспективных направлений развития внутреннего туризма, указывая на популярность оздоровительных поездок.

Но в регионах динамика неравномерная. В первом полугодии показатели деятельности здравниц, по подсчетам АОТ, выросли относительно уровня 2019 года примерно в половине субъектов РФ. Негативный тренд прослеживается в Крыму, где в санаториях, по подсчетам ассоциации, за январь—июнь остановилось 149 тыс. гостей, что на 33% ниже значения за прошлый год и за 2019 год. Господин Данилов связывает это с отменой авиарейсов в Крым из-за спецоперации на Украине. В Подмосковье за первое полугодие число гостей здравниц выросло на 34%, до 162 тыс. человек. В Татарстане прирост составил 32%, до 89 тыс. Достаточно выраженную позитивную динамику АОТ отмечает в Краснодарском крае, где поток в здравницы увеличился на 22% за год, до 700 тыс. гостей.

Санаторно-курортный рынок в период пандемии показал более выраженный спад, чем гостиничные услуги: количество ночевок в 2020 году сократилось на 40% и 22,4% соответственно, отмечают в АОТ. Но в текущих условиях участники рынка рассчитывают на его более высокую устойчивость. Михаил Данилов предполагает, что давление негативного информационного фона на сегмент пока выражено слабо: нет существенного снижения спроса и массовых аннуляций бронирований. «Основную аудиторию здравниц пока составляют люди с хроническими болезнями, чаще старше 50 лет, женщины преобладают, эта часть туристов сейчас наиболее стабильна»,— отмечает господин Данилов.

Но Роман Еремян уверен, что спад в итоге затронет все сегменты туристического рынка. «Негативные настроения растут с марта и уже имеют накопленный эффект, состояние потребителей близко к истерике — они отказываются от всех дополнительных расходов, переходя на сберегательную модель, траты сейчас растут только на авиабилеты, продукты и военное снаряжение»,— говорит он. Похожей позиции придерживается и гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, отмечая, что туристы в целом находятся в скверном состоянии и не готовы планировать отдых. «Среди гостей санаториев женщин действительно в три-четыре раза больше, чем мужчин, но ситуация, в которой в семье кто-то едет служить, а кто-то планирует лечение или отдых в здравнице, представляется сомнительной»,— резюмирует он.

Александра Мерцалова

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