В бою под луганской Макеевкой погиб 21-летний липчанин

В Данкове Липецкой области простились с 21-летним рядовым Евгением Ваниным, 13 ноября погибшим в бою под луганской Макеевкой. Об этом сообщил глава администрации Данковского района Валерий Фалеев. Осенью данковчанин «добровольно встал в ряды мобилизованных».

Евгений Ванин родился 8 августа 2001 года в Данкове. Учился в Данковском агропромышленном техникуме, в 2019 году был призван в армию. После нее рабоал на АО «Доломит» и обучался на юридическом факультете в Лебедянском техникуме. «Он был добрым, отзывчивым парнем, готовым прийти на помощь, воспитанным в духе патриотизма»,— рассказал глава района. Валерий Фалеев посмертно представлен к государственной награде.

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Олег Мухин