Прокуратуре мало напряжения

Прокуратура Воронежской области требует отмены прекращения уголовного преследования пяти человек по делу о покушении на мошенническое хищение более 521 млн руб. у МУП «Воронежская горэлектросеть». Трое из них, в том числе экс-руководитель предприятия Руслан Кочетов, уже получили реальные сроки за преступление, которое было квалифицировано как менее тяжкое. В ведомстве считают, что следствию нужно проверить сведения о якобы незаконных действиях находящегося в розыске бывшего депутата гордумы Олега Турбина. И обвинение, и защита других фигурантов дела считают, что требование о возобновлении не повлияет на завершившиеся дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокуратура не может забыть о мошенничестве бывших сотрудников ВГЭС на полмиллиарда рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Прокуратура не может забыть о мошенничестве бывших сотрудников ВГЭС на полмиллиарда рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заместитель прокурора Воронежской области Константин Кремнев обратился в Первый кассационный суд с представлением о разрешении отмены прекращения уголовного преследования Руслана Кочетова, Олега Турбина, Александра Гаврилина, Марии Аркатовой и Дениса Сапелкина в части привлечения к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ за покушение на хищение денежных средств МУП «Воронежская горэлектросеть» (ВГЭС, после акционирования перешло «Россетям») в размере 521,67 млн руб. Документ еще не рассмотрен.

Как рассказывал «Ъ-Черноземье», дело о покушении на мошенничество региональное управление СКР возбудило в феврале 2019 года. Тогда был задержан на тот момент депутат городской думы и глава предприятия Руслан Кочетов, а его коллега Олег Турбин объявлен в розыск. Следствие считало, что они вместе с должностными лицами МУПа в 2014-2018 годах изготовили фиктивные документы о выполнении подрядчиками различных строительных работ для предприятия. В действительности работы не проводились, но подконтрольные Олегу Турбину подрядчики добились судебных решений о взыскании с горэлектросети долга. В СКР утверждали, что речь шла о контрактах на сумму в 590 млн руб. По мнению следствия, это повлекло значительное снижение стоимости активов предприятия при реорганизации.

В июне 2020 года замруководителя второго отдела по расследованию особо важных дел управления СКР по Воронежской области Зорро Полатов прекратил уголовное преследование пятерых обвиняемых за попытку мошенничества в связи с отсутствием состава преступления. Обвинение было переквалифицировано: экс-гендиректора Александра Гаврилина и его бывших заместителей Марию Аркатову и Дениса Сапелкина в финальном варианте обвинили в злоупотреблениях и в хищении 71 млн руб. (ч. 1 ст. 285 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ), а экс-главу ВГЭС Руслана Кочетова — только в злоупотреблениях. К сегодняшнему дню до вступивших в силу приговоров дошли почти все дела: Александр Гаврилин получил три года лишения свободы, Руслан Кочетов — два, а Денис Сапелкин — год. Дело госпожи Аркатовой до сих пор находится на рассмотрении.

Минувшим летом зампрокурора потребовал возобновить расследование дела о попытке хищения более полумиллиарда рублей: так как с момента прекращения прошло больше двух лет, сделать это можно только через суд. По мнению представителя ведомства, по делу не в полном объеме проведены следственные и процессуальные действия, направленные на установление причастности Олега Турбина к причинению ущерба в размере не менее 497,87 млн руб. Зампрокурора указывал, что следствию необходимо проверить сведения, полученные от ПАО «Россети Центр» о фиктивности обязательств, возникших по результатам исполнения договоров фирмами господина Турбина.

Ленинский районный суд Воронежа не стал рассматривать ходатайство прокурора. Надзорное ведомство не привело конкретных и новых сведений, подлежащих дополнительному расследованию. Кроме того, как установил суд, требование прокурора с учетом вынесенных приговоров и проходящего судебного следствия направлено на переоценку собранных доказательств и на вмешательство в незавершенное уголовное судопроизводство.

Прокуратура, впрочем, считает иначе. В ведомстве поясняют, что ходатайство направлено на устранение препятствий для проведения проверки возможной причастности Олега Турбина к совершению преступления. Тем не менее апелляционная инстанция согласилась с отказом в рассмотрении ходатайства ведомства.

Требование прокуратуры возобновить расследование вряд ли может повлиять на вступившие в силу приговоры. Защитник Руслана Кочетова Алексей Шишмонин, например, заверил «Ъ-Черноземье», что уголовное дело о мошенничестве в отношении его доверителя было прекращено на стадии предварительного следствия, а наказание он получил за другое преступление. В колонию-поселение он пока не отправился из-за отсутствия предписания службы исполнения наказаний.

Сергей Толмачев