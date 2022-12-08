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Суд признал незаконным увольнение девяти сотрудников театра оперы и балета

Судья Кировского райсуда Уфы Зульфия Рамазанова удовлетворила иски девяти из десяти бывших сотрудников Башкирского театра оперы и балета о признании их увольнения незаконным.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в 2020 году с музыкантами оркестра были заключены срочные трудовые договоры, которые не были пролонгированы в августе текущего года. Музыканты, несогласные с увольнением, подали иски в суд, которые позднее были объединены в одно производство.

Подробнее о прошедшем судебном заседании читайте в пятницу, 9 декабря.

Венера Хисамова

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