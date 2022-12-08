Павел Басинский получил премию «Большая книга» за роман «Подлинная история Анны Карениной»

Писатель и литературовед Павел Басинский стал лауреатом национальной премии «Большая книга» за роман «Подлинная история Анны Карениной». Второе место занял писатель Алексей Варламов за произведение «Имя Розанова». Третье место — Сергей Беляков за роман «Парижские мальчики в сталинской Москве».

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Павел Басинский

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Беляков также получил спецприз «выбор поколения». За вклад в литературу премию присудили Институту прикладной математики РАН «за увековеченье имени русских литераторов в звездном небе».

Российская премия «Большая книга» была учреждена в 2005 году. Денежное вознаграждение составляет 3 млн руб. за первую премию, 1,5 млн руб.— за вторую и 1 млн руб.— за третью. Учредителем премии «Большая книга» является Центр поддержки отечественной словесности, соучредителями — в частности, Минкульт, Минцифры, Газпром-Медиа Холдинг, ТАСС, издательский дом «Комсомольская правда».