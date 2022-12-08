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Транспортная заставляющая

Мэрия Краснодара выплатит застройщику 214 млн рублей за изъятую недвижимость

Краснодарский крайсуд обязал мэрию Краснодара компенсировать застройщику Александру Агееву стоимость принадлежащего ему недвижимого имущества в сумме 214 млн руб. Ранее господин Агеев скупил квартиры и нежилые помещения на площади квартала в центре города, намереваясь построить офисный центр. Однако по новому генплану квартал оказался в зоне транспортной инфраструктуры, и реализация проекта стала невозможна. По мнению юристов, внесение изменений в генплан фактически привело к безвозмездному изъятию активов предпринимателя, что является нарушением закона.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Юг», вступило в силу решение Краснодарского крайсуда (ККС), который взыскал с администрации краевого центра в пользу застройщика Александра Агеева 214 млн руб., судебный акт опубликован на сайте ККС. Мэрия должна компенсировать господину Агееву стоимость земли и строений, принадлежащих ему на праве собственности. Речь идет о целом квартале, примыкающем к краснодарскому драматическому театру, где ветхие дореволюционные здания расселены, а часть строений демонтирована.

В 2016 году Александр Агеев выкупил у собственников 28 квартир и нежилых строений, а также участки под ними. Предприниматель намеревался построить общественно-деловой центр с подземной парковкой. Для этого на участке были произведены изыскательские работы, началась расчистка площадки. Однако, как сообщил суду господин Агеев, администрация города отказала ему в формировании новых границ единого участка, что сделало невозможным получение разрешения на строительство.

Мэрия сослалась на поправки в генплан, внесенные в 2018 году, согласно которым квартал отнесен к зоне транспортной инфраструктуры, где должна быть расположена автодорога.

Застройщик предложил приобрести у него спорную территорию и строения, но муниципалитет не согласился, после чего Александр Агеев обратился в суд. Владелец недвижимости отметил, что он понес и продолжает нести значительные расходы, но не имеет возможности использования активов.

Администрация Краснодара не признала иск, указав на то, что в бюджете Краснодара нет средств на выкуп каких-либо объектов недвижимости.

Суд, изучив доводы сторон, согласился с мнением предпринимателя, что имущество было фактически изъято из его владения без равноценного возмещения.

После выплаты Александру Агееву компенсации территория квартала и строения перейдут в собственность муниципального образования город Краснодар.

По данным «Ъ-Юг», Александр Агеев — учредитель и директор ООО «Алмакс», он был депутатом Заксобрания Краснодарского края предыдущего созыва. Дозвониться в офис компании не удалось — мобильный телефон, указанный в базе kartoteka.ru, не имеет отношения к ООО «Алмакс».

В мэрии Краснодара на запрос «Ъ-Юг» ответили, что дело прошло несколько этапов рассмотрения (каждый раз суд уточнял количество бывших собственников недвижимости и стоимость активов), муниципалитет обжаловал принятые решения, но в итоге краевой суд согласился с доводами заявителя. Намерена ли администрация снова подавать жалобу в вышестоящую инстанцию, в мэрии не уточнили.

По мнению юристов, решение Краснодарского крайсуда в пользу Александра Агеева является обоснованным. «Изъятие муниципалитетом участков для муниципальных нужд возможно исключительно на возмездных началах, орган власти обязан предоставить собственнику равноценное возмещение. Между тем в ряде случаев органы власти нарушают процедуру и не принимают никаких формальных решений об изъятия земельного участка, чтобы обойти предписание закона о предоставлении компенсации собственнику. В данном случае муниципалитет пошел по пути внесения изменений в генплан. В подобных случаях выработана судебная практика, согласно которой собственник может требовать компенсации за фактически изымаемый участок, даже если решение об изъятии не принималось», — пояснил Василий Малинин, партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры».

Анна Перова, Краснодар

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