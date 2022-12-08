Кубанским аграриям компенсируют часть затрат на производство масличных культур

В Краснодарском крае размер базовой ставки субсидии производителям масличных культур в 2022 году составил 897 руб. 61 коп. за тонну. Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте администрации Краснодарского края.

Компенсация части затрат сельхозпроизводителям проходит в рамках реализации регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса». Поддержка хозяйств, занятых в производстве масличных культур, вызвана необходимостью увеличения выпуска этой продукции — она востребована не только на внутреннем рынке, но и за рубежом.

Для получения субсидии аграриями есть ряд условий. Среди них — использование семян масличных культур, сорта или гибриды которых внесены в Государственный реестр селекционных достижений; внесение минеральных или органических удобрений, используемых при производстве масличных культур в объеме не менее 1 кг на 1 гектар.

Дмитрий Нестеренко