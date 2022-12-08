Росбанк открыл корреспондентские счета в нацвалютах Индии и Сербии

Росбанк открыл корреспондентские счета в индийских рупиях и сербских динарах. Теперь клиенты смогут пользоваться счетами в этих валютах для проведения трансграничных платежей.

«Портфель корреспондентских счетов Росбанка в иностранной валюте продолжает расширяться. Теперь клиенты могут воспользоваться счетами в индийских рупиях и сербских динарах для проведения трансграничных платежей»,— пишет ТАСС, ссылаясь на материалы Росбанка.

Вице-президент департамента корпоративного бизнеса Росбанка Александр Рахманин заявил, что наличие корреспондентских счетов в рупиях и динарах обусловлено многопрофильным объемом внешнеторговых операций и растущей долей инвестиций России в экономики Индии и Сербии.

В сентябре Росбанк уже открыл корреспондентские счета в национальных валютах Турции, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Монголии, ОАЭ, Армении и Узбекистана.

Дарья Эрозбек