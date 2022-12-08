«Газпром» обеспечил пятую часть доходов бюджета Петербурга в 2022 году

Пятую часть, или 20% доходов бюджета Санкт-Петербурга в 2022 году составят налоговые поступления группы «Газпром». Об этом в рамках налогового форума 8 декабря сообщил руководитель Департамента 822 (налоговой политики) ПАО Карен Оганян. Озвученную цифру подтвердил вице-губернатор Алексей Корабельников.

Со слов господина Оганяна, по итогам 2022 года «Газпром» заплатит в бюджеты всех уровней свыше 5 трлн рублей налогов и станет крупнейшим налогоплательщиком в стране. Вице-губернатор Корабельников в ходе форума также отметил, что на сегодняшний день план по доходам бюджета города уже выполнен более чем на 96%. В будущем году перед финансовым блоком стоит задача удержать планку в 1 трлн руб.

Напомним, что согласно осенней корректировке бюджета Петербурга его доходы в 2022 году должны составить 1,108 трлн руб. За счет этого можно предположить, что доля «Газпрома» может составлять порядка 200 млрд руб.

Ирина Кутовая

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