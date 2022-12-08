9 декабря на черноморском побережье Кубани прогнозируют до 17 градусов тепла

9 декабря температура воздуха на черноморском побережье составит ночью 6…11°, днем 12…17°. Порывы ветра на черноморском побережье будут 12–14 м/с, на участке Анапа — Геленджик — 15–17 м/с. Об этом сообщает Краснодарский ЦГМС.

На территории всего региона прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер составит 4–9 м/с, местами с порывами до 12 м/с. Температура воздуха ночью будет 0…+5°, местами в восточной половине края — до -2°; днем 6…11°, в южной половине края повысится до 9…14°. В горах ночью прогнозируется +3…-2°, днем — 5…10°.

В Краснодаре в пятницу осадков и ветра в течение дня не ожидается. На небе будет переменная облачность, а температура воздуха днем поднимется до +11°.

Ранее на конец рабочей недели в Краснодарском крае прогнозировали повышение температуры воздуха в южной половине края до +13°, на черноморском побережье — до +15°.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram