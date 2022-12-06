На Кубани температура поднимется до 15 градусов тепла

8 и 9 декабря в Краснодарском крае прогнозируют повышение температуры воздуха: в южной половине края до +13°, на Черноморском побережье — до +15°. Об этом сообщает Краснодарский ЦГМС.

7 декабря местами в Краснодарском крае пройдут дожди, мокрый снег и снег. В регионе ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков. Утром и днем местами небольшие, в отдельных районах умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Ветер составит 5–10 м/с, местами с порывами до 15–18 м/с. Ночью в регионе температура воздуха опустится до -3…-8°, днем будет 0…+5°, в южной половине края местами до 8°. В горах ночью ожидается 0…-5°, днем 0…+5°.

На Черноморском побережье в среду ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, утром в Туапсинском районе умеренный. Ветер 6–11 м/с, местами с порывами до 12–14 м/с, на участке Анапа — Геленджик ночью и утром 15–17 м/с. Температура воздуха ночью на побережье будет -1…+4°, по югу 1…6°; днем — 7…12°.

В Краснодаре ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер составит 5–10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4°, днем 4…6°.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram