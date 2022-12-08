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Банкротство агрокомплекса «Кущевский» предпринимателя Федора Стрельцова прекращено

Арбитражный суд Краснодарского края прекратил процедуру банкротства ООО «Агрокомплекс "Кущевский"», сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Компания, владельцем которой является предприниматель Федор Стрельцов, была признана несостоятельной в июле 2019 года, задолженность составила 423 млн руб.

За два дня до прекращения процедуры банкротства конкурсный управляющий Наталья Ященко опубликовала отчет об оценке имущества должника. Активы аграрной компании, в том числе объекты недвижимости, транспортные средства, оборудование и права требования дебиторской задолженности оценены в 1,3 млрд руб.

Полный текст решения о прекращении банкротства еще не опубликован. По данным «Ъ-Юг», конкурсный управляющий Ященко полностью погасила долги «Кущевского» за счет взыскания дебиторской задолженности и реализации урожая текущего года. Таким образом, управление ООО «Агрокомплекс "Кущевский"» перейдет к учредителю компании Федору Стрельцову или его доверенным лицам (господин Стрельцов с 2019 года находится в розыске по обвинению в серии имущественных преступлений).

Анна Перова, Краснодар

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