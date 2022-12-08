Смерть погибшей от обморожения пожилой петербурженки может быть связана с ремонтом фасада

Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга провела проверку после смерти 76-летней женщины, которую увезли на скорой из квартиры с переохлаждением. Она скончалась в больнице.

Надзорное ведомство проверяло деятельность ООО «Жилкомсервис № 2 Петроградского района» и подрядной организации ООО «ФСК-Строй», которая проводила ремонт фасада этого дома. Сами жильцы рассказали, что в ходе проведения работ были допущены нарушения, среди которых повреждения оконных стекол в квартирах и местах общего пользования.

«Прокурорская проверка также вскрыла нарушения температурного режима в квартирах. Более того, жильцы дома с наступлением отопительного периода неоднократно безрезультатно обращались в управляющую компанию для проведения ремонта отопительной системы»,— говорится в сообщении ведомства.

По итогам проверки решается вопрос о возбуждении уголовного дела по п. «в». ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека) в отношении виновных лиц.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что прокуратура проверяет обстоятельства гибели пожилой петербурженки от переохлаждения в собственной квартире.

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