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Коммерсантъ FM
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Бывшего зампрокурора Новосибирской области будут судить за взятку 3 млн рублей

Завершено расследование дела в отношении бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Андрея Турбина. Об этом «РИА Новости» сообщил председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. По данным ведомства, за взятку в 3 млн руб. зампрокурора должен был обеспечить смягчение обвинения по уголовному делу, которое находилось в производстве органов МВД, и вынесение необходимого процессуального решения.

В феврале, как писал «Ъ», в Новосибирске было задержано бывшее руководство прокуратуры области. Следователи центрального аппарата СКР добились ареста Владимира Фалилеева, возглавлявшего прокуратуру Новосибирской области в 2015–2018 годах, и его зама Андрея Турбина, который курировал уголовно-судебное направление ведомства. Еще одного экс-зампрокурора области — Любовь Кузьменок объявили в розыск. В последующем она добровольно приехала в Москву, чтобы сдаться следователям СКР, которые ее и задержали. Всем троим предъявили обвинение в коррупции. Как стало известно, дела в отношении экс-прокуроров Фалилеева и Кузьменок еще расследуются.

Андрей Турбин родился в июне 1960 года в Омске. Службу в надзорном ведомстве начал в 1982 году. Он поочередно занимал должности следователя, заместителя прокурора района, зампрокурора Омска, прокурора управления Генпрокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе, заместителя прокурора Новосибирской области. Андрей Турбин награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры РФ», «За безупречную службу в прокуратуре РФ», именным оружием, медалями Руденко и «290 лет прокуратуре России».

Константин Воронов, Новосибирск

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