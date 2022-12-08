Ленобласть возместит более 14 млн рублей кинокомпаниям, снимавшим фильмы в регионе

Власти Ленинградской области возместят шести кинокомпаниям, снимавшим фильмы на территории региона, 14,4 млн рублей. Субсидия предоставляется по результатам открытого конкурса, на который подалось 10 компаний, сообщила пресс-служба областного правительства.

«Интерес взаимный: для кинематографистов область сегодня является интересной площадкой, где можно снять хорошие игровые и документальные ленты», — прокомментировал председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгений Чайковский.

Самую большую субсидию в 5,1 млн рублей получит кинокомпания «Медиаслово» на возмещение затрат на съемки картины «Беспринципные в деревне». Остальные средства будут направлены создателям фильмов «Моя ужасная сестра», «Мерзлая земля», «Опасный мем», документальные фильмы «Русский путь» и «Ключ к успеху».

Субсидия предоставляется в размере не более 20% от документально подтвержденных затрат, отметили в правительстве Ленобласти.

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