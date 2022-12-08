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обновлено 12:11

С обанкротившегося завода в Чайковском взыскивают 35,6 млн рублей федеральной субсидии

Межрайонная инспекция ФНС №21 по Пермскому краю обратилась в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о включении в реестр требований кредиторов АО «Новые фитинговые технологии» (НФТ) 35,6 млн руб.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По информации в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, указанная сумма — задолженность акционерного общества по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на компенсацию части затрат на производство и реализацию потребителям пилотных партий средств производства. Заявление ИФНС принято к производству, заседание по его рассмотрению назначено на 29 декабря.

В 2017 году АО «Новые фитинговые технологии» ввело в эксплуатацию завод в Чайковском в рамках реализуемого на территории Пермского края инвестиционного проекта «Строительство завода по производству соединительных деталей трубопроводов». Основной задачей проекта являлось удовлетворение потребностей предприятий нефтегазового и энергетического секторов экономики в соединительных деталях трубопроводов. Общая сумма инвестиций составила около 4,4 млрд руб. В 2019 году АО было признано банкротом, на тот момент компания задолжала ПАО «Сбербанк» и ООО «Дока» суммарно более 2,012 млрд руб.

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