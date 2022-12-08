Экс-главу «Открытой России» Андрея Пивоварова этапировали из СИЗО

Бывшего руководителя организации «Открытая Россия» (признана нежелательной на территории РФ) Андрея Пивоварова этапировали из СИЗО в поселке Ахтарск. Об этом сообщает Telegram-канал «Команда Пивоварова».

«Сейчас он временно находится в СИЗО-1 Краснодара. По закону его должны отправить отбывать наказание в колонию общего режима около Санкт-Петербурга»,— говорится в сообщении.

Летом 2022 года Ленинский районный суд признал Андрея Пивоварова виновным в руководстве нежелательной на территории РФ организацией «Открытая Россия» (ст. 284.1 УК РФ). В суде было установлено, что общественник занимался деятельностью по привлечению новых членов организации, проводил собрания и форумы, публиковал в интернете материалы о деятельности организации. Одним из доказательств вины Андрея Пивоварова был ряд публикаций в соцсетях и репост о проекте «Объединенные демократы».

Общественнику назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима. Экс-главе нежелательной организации также запрещено размещать публикации в интернете и заниматься общественной деятельностью в течение восьми лет. Приговор вступил в силу ноябре текущего года.

Анастасия Донскова

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