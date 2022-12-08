Samsung, Xiaomi или Apple: каким брендам ростовчане хранят верность

Эксперты МегаФона проанализировали как изменились предпочтения ростовских абонентов среди производителей смартфонов. Самым популярным оказался Samsung, как и в прошлом году он занимает лидирующую позицию.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлю пресс-службой Мегафон

Фото: предоставлю пресс-службой Мегафон



На втором месте — китайский Xiaomi, который в этом году потеснил Huawei в топ-5 на четвертую позицию. По сравнению с концом 2021 года Xiaomi выбирают на 33% абонентов больше. А вот знаменитый Apple не показал значительного роста, и оказался на 3 месте по популярности. Также в пятерку лидеров попал Realme, вытеснив ZTE из рейтинга.

Интересно, что мужчины используют гаджеты на 11% больше женщин. При этом активные интернет-пользователи среди прекрасной половины чаще расходуют трафик на iPhone, а вот представители сильного пола предпочитают выходить в Сеть с Samsung. И бесспорно женщины больше говорят по телефону, хотя этот разрыв и сокращается: в 2022 году он составляет всего 5%, а в прошлом году разница была в 2 раза больше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлю пресс-службой Мегафон

Фото: предоставлю пресс-службой Мегафон



«Для удобства абонентов мы открываем новые точки продаж, где можно выбрать современный гаджет для себя и технологичный подарок близким, а также заменить сим-карту, получить консультацию по вопросам мобильной связи, подключить выгодный тариф или опцию. Новые салоны связи уже работают в гипермаркетах “Солнышко” и “Орбита”, в ближайшие дни откроется в ТЦ “Сокол”. Желаю всем удачных покупок в преддверии новогодних праздников», — прокомментировал директор МегаФона в Ростовской области Алексей Барков.

ПАО "Мегафон"