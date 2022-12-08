Количество заявок на льготную ипотеку в РНКБ увеличилось на 20% перед завершением госпрограммы

В первую неделю декабря банк РНКБ зафиксировал увеличение на 20% ежедневного количества заявок на оформление льготной ипотеки в рамках госпрограммы. Напомним, программа государственной поддержки ипотечного кредитования, которая позволяет взять кредит на покупку жилья в новостройке по сниженной ставке 7%, завершается 31 декабря 2022 года.

Отметим, что при приобретении квартир в жилых комплексах, строящихся с использованием проектного финансирования банка или у застройщиков, относящихся к стратегическим партнерам банка, клиенты РНКБ могут получить льготный кредит по ставке 6%. Максимальная сумма ипотечного кредита по данной программе для приобретения строящегося жилья в новостройках в Республике Крым, г. Севастополе и Краснодарском крае составляет 6 млн руб., а в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 12 млн руб. Первый взнос составляет 15% от стоимости недвижимости.

В 2022 году около 70% всех ипотечных кредитов на новостройки были выданы банком в рамках государственных программ поддержки ипотечного кредитования, из которых более половины по программе льготной ипотеки. С начала года банк РНКБ выдал 650 кредитов на приобретение жилья в ипотеку в рамках государственной программы льготного кредитования на общую сумму более 2,2 млрд руб. Средний чек ипотечного кредита по данной программе на сегодняшний день составляет 3,4 млн руб., средний возраст заемщика — 38 лет, чаще всего приобретаются однокомнатные и двухкомнатные квартиры.

Подробнее с условиями льготной ипотеки можно ознакомиться на сайте РНКБ и там же подать заявку на кредит. Для получения кредита на льготных условиях необходимо успеть подписать кредитный договор до 31 декабря 2022 года.

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