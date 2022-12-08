Полиция выявила хищение 34 млн рублей со счетов частного детдома в Красноярске

В Красноярске со счетов частного детского дома имени Хазрета Совмена похищено 34 млн руб. Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель краевого главка МВД России Александр Речицкий.

«Предварительно выявлен факт хищения денежных средств с использованием служебного положения путем перевода на личный счет главным бухгалтером частного учреждения для детей-сирот около 34 млн руб. На данный момент идет доследственная проверка, вся полученная информация проверяется»,— заявил генерал Речицкий, отметив, что главный бухгалтер детдома написала явку с повинной.

Детский дом имени Хазрета Совмена был открыт в июне 2003 года, его учредителем является одноименный благотворительный фонд. В учреждении проживают 70–80 воспитанников. Общая площадь комплекса составляет 33 тыс. кв. м. Площадь здания — 7 тыс. кв. м. В него входят бассейны, медблок, библиотека, компьютерный класс, спортивный и тренажерный залы, кинозал, социальная гостиная, столовая, танцевальная и вокальная студии. На территории находятся гараж, дендрарий, спортивные площадки и фруктовый сад.

Константин Воронов, Новосибирск