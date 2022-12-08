Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Полиция выявила хищение 34 млн рублей со счетов частного детдома в Красноярске

В Красноярске со счетов частного детского дома имени Хазрета Совмена похищено 34 млн руб. Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель краевого главка МВД России Александр Речицкий.

«Предварительно выявлен факт хищения денежных средств с использованием служебного положения путем перевода на личный счет главным бухгалтером частного учреждения для детей-сирот около 34 млн руб. На данный момент идет доследственная проверка, вся полученная информация проверяется»,— заявил генерал Речицкий, отметив, что главный бухгалтер детдома написала явку с повинной.

Детский дом имени Хазрета Совмена был открыт в июне 2003 года, его учредителем является одноименный благотворительный фонд. В учреждении проживают 70–80 воспитанников. Общая площадь комплекса составляет 33 тыс. кв. м. Площадь здания — 7 тыс. кв. м. В него входят бассейны, медблок, библиотека, компьютерный класс, спортивный и тренажерный залы, кинозал, социальная гостиная, столовая, танцевальная и вокальная студии. На территории находятся гараж, дендрарий, спортивные площадки и фруктовый сад.

Константин Воронов, Новосибирск

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...