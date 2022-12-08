Владимир Соловьев заявил, что испытывает гордость за уральцев

Телеведущий Владимир Соловьев, который с весны периодически критикует Свердловскую область, ее элит и оппозицию, заявил о «чувстве гордости» за уральцев. В эфире «Соловьев Live» он похвалил «Уралвагозавод», который поставляет военную технику Минобороны РФ, батальон «Урал», а также властей и волонтеров, которые занимаются восстановлением Макеевки в ДНР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Вот такой Урал я люблю. Вот это и есть противостояние бесам. Это правильно, так и должно быть. Вот это люди, которые принесут мир на Украину и освобождение от подлого нацистского режима», — отметил телеведущий.

Владимир Соловьев во время хвалебной речи все же упомянул и раскритиковал «либерастов» за то, что они «с таким презреньицем говорили» про «Уралвагонзавод».

С конца апреля Владимир Соловьев регулярно критикует уральских политиков, в том числе губернатора Евгения Куйвашева. В частности, телеведущий называл Екатеринбург «центром мерзотной либероты», а его жителей «сатанинскими выродками», а местную оппозицию — «центром борьбы с Россией».

Заявления телеведущего публично осуждали представители свердловской власти, в том числе Евгений Куйвашев и Эдуард Россель, а также оппозиционеры, общественники, деятели культуры, спортсмены.

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