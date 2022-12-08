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Коммерсантъ FM
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WSJ: Apple работает над новой системой шифрования данных для защиты iCloud

Американская компания Apple работает над новой, расширенной системой сквозного шифрования данных для своих устройств, пишет газета The Wall Street Journal. Эта система получила название Advanced Data Protection и в первую очередь направлена на защиту данных, которые содержатся в хранилище iCloud.

По данным издания, новая система защиты позволит хранить данные в iCloud даже в случае взлома серверов компании. При этом Apple не будет иметь доступа к этим данным, поэтому информация не будет доступна третьим лицам. Шифрование не будет распространяться на электронную почту, список контактов и календарь.

По данным источников The Wall Street Journal, новая система защиты станет доступна для пользователей Apple в США уже к концу 2022 года. Предполагается, что пользователи по всему миру смогут использовать ее в 2023 году.

Анастасия Ларина

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