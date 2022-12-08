Шольц: Германия больше не полагается на российские энергоносители

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что его страна больше не может рассчитывать на российские энергоносители. Он также выразил надежду на то, что Германия в скором времени полностью откажется от их использования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олаф Шольц

Фото: Michele Tantussi, Reuters Олаф Шольц

Фото: Michele Tantussi, Reuters

«На российские энергоносители рассчитывать больше не стоило бы. Сейчас мы принимаем необходимые решения, чтобы стать независимыми от энергоресурсов из РФ в долгосрочной перспективе»,— сказал канцлер в интервью Funke. Олаф Шольц надеется, что в будущем цены на газ нормализуются. При этом он считает, что рассчитывать на уровень цен, который был до февраля этого года, не стоит.

До 24 февраля Германия закупала около 40% необходимых ей объемов газа в России. После начала военной операции на Украине Германия начала замещение поставок российского газа сырьем от других поставщиков, главным образом Катара. 29 ноября власти Германии подписали с Qatar Energy соглашение поставках сжиженного природного газа на несколько лет. Для импорта СПГ Германия строит плавучие терминалы. Первый такой терминал заработает в Германии через несколько недель.

Анастасия Ларина