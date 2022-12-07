ТАСС: в Москве за взятку в 2 млн руб. задержан сотрудник Минобороны

По делу о получении взятки в размере 2 млн руб. в Москве задержан заместитель гендиректора государственной авиакомпании «223-й летный отряд» Минобороны России Евгений Бутусов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Военные следователи задержали в Москве заместителя генерального директора по наземному обслуживанию ФГБУ "Государственная авиакомпания «223-й летный отряд»" Минобороны России Бутусова Евгения Николаевича в рамках уголовного дела о получении взятки в размере около 2 млн рублей. Давать показания и сотрудничать со следствием он отказался»,— сообщает агентство.

Военные следователи просят отправить господина Бутусова в СИЗО, добавляет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Преображенского суда Москвы.

Авиакомпания «223-й летный отряд» занимается реализацией полномочий Минобороны в области авиаперевозок. В ее анкете на аналитическом портале «Авиапорт» указано, что «223-й летный отряд» также занимается нерегулярными грузовыми и пассажирскими перевозками.

Андрей Сапожников