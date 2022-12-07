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Коммерсантъ FM
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Роспотребнадзор рекомендовал дистанционное обучение в случае 20% заболевших школьников в классе

Роспотребнадзор рекомендовал школам отпускать классы на дистанционное обучение, если на занятия не пришли более 20% учащихся. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова в программе «Вести» на телеканале «Россия 1». Она также заявила, что штамм гриппа H1N1, или так называемый свиной грипп, который наносит самый серьезный ущерб здоровью, пришел в этом году в Россию всерьез.

«Для школ мы издали новое методическое письмо, подготовили и отправили, чтобы не было путаницы. Если в классе, тем более в школе, не приходят на занятия больше 20% учеников, … то этот класс нужно отпускать на дистанционное образование, нужно разобщать, чтобы дети дальше не передавали друг другу инфекцию и не заражались»,— сказала госпожа Попова (цитата по ТАСС).

«Да, грипп пришел в этом году всерьез. Самое неприятное в этой ситуации, что пришел именно тот вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью»,— заявила Анна Попова. Это вирус гриппа А (H1N1) пандемического 2009 года, первый раз в 2009 году он проявился как грипп, имеющий высокий потенциал распространения, и вызвал пандемию 2009–2010 годов, пояснила она.

Для профилактики госпожа Попова призвала мыть руки, лицо, а также промывать дыхательные пути вернувшись из мест скопления людей. Чистыми должны быть и гаджеты, также рекомендовано ношение масок. Ранее Роспотребнадзор зафиксировал распространение гриппа H1N1 в 74 регионах России. По данным ведомства на 6 декабря, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за неделю вырос на 23%.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Как грипп после ковида».

Мария Федотова

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