Фонд себя исчерпал

В думе Нижнего Новгорода обсудили подходы к капитальному ремонту многоквартирных домов в городе. Фонд капремонта МКД Нижегородской области в 2023–2025 годах должен выполнить работы на 3,2 млрд руб. Однако из-за дефицита средств сейчас фонд формирует перечень наиболее проблемных домов с объемом работ почти втрое меньше. Большая часть сверстанной еще в 2014 году долгосрочной 30-летней программы капремонта финансово давно не обеспечена сборами с граждан. Дыру в региональном фонде относительно планов в городском департаменте жилья оценили в 4 млрд руб. Областные чиновники ждут, что регионам с общей проблемой поможет федеральный бюджет, а депутаты надеются, что Госдума РФ примет закон, позволяющий оперативно корректировать программу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Возможности капремонта не успевают за его планами

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Возможности капремонта не успевают за его планами

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Выступая на заседании комиссии гордумы по городскому хозяйству, представитель Фонда капремонта многоквартирных домов Нижегородской области Ирина Лукьянова рассказала, что из-за финансовой необеспеченности они сокращают обязательства по капремонту жилья в Нижнем Новгороде. По ее словам, в областном министерстве ЖКХ на период 2023–2025 годов принят план на 528 видов работ в объеме 3,2 млрд руб.

«Однако в связи с финансовой необеспеченностью программы формируется отдельный перечень наиболее необходимых работ в Нижнем Новгороде на сумму 1,2 млрд руб. Далее фонд принимает его в работу. Хочу отметить, что за весь срок действия региональной программы (с 2014 года) мы осуществили работы на 8,4 млрд руб. А взносов по городу у нас было собрано на 9 млрд руб. То есть к концу этого года мы выйдем с дефицитом средств, переходящим на реализацию программы при поступлении взносов в следующем году»,— пояснила Ирина Лукьянова.

При этом депутатам раздали пояснительную записку от городского департамента жилья. В ней говорилось, что в процессе согласования краткосрочных трехлетних планов от фонда поступила информация о том, что размер средств на капитальный ремонт на счете регионального оператора на 2023 год составляет «минус 4,158 млрд руб.».

Такой объем планируемых убытков относительно программы капремонта ошеломил некоторых депутатов комиссии, но госпожа Лукьянова не стала подтверждать размер дыры.

Из-за дефицита средств капремонт текущего года в Нижнем Новгороде не выполнен в рамках предыдущего трехлетнего плана на 2020–2022 годы. Запланированный объем капремонта в 2022 году составлял в денежном выражении 7,7 млрд руб. Однако далее с региональным оператором был согласован перечень экстренных работ в многоквартирных домах на сумму 2,8 млрд руб.

«Обращаю ваше внимание, что ежегодная собираемость взносов по городу составляет 1,3 млрд руб. А в 2021 году мы сделали работы на 2,8 млрд и зашли в деньги 2022 года»,— пояснила Ирина Лукьянова причины неисполнения обязательств. Она не смогла ответить на вопрос, когда будут и будут ли отремонтированы «переходящие остатки» — те многоквартирные дома из программы 2022 года, на которые не хватило денег при сокращении плана более чем вдвое. Чтобы пополнить бюджет Фонда капремонта, правительство Нижегородской области с 1 января 2023 года повысило на 17% размер взноса — до 8 руб. за 1 кв. м общей площади.

«Бессмысленно брать на себя повышенные обязательства, если вы все равно их не выполните», — заметил депутат Владимир Аношкин, владелец домоуправляющей компании Автозаводского района «Наш дом». Ирина Лукьянова согласилась с ним, что в этих условиях ключевой становится роль администрации Нижнего Новгорода. Муниципальные власти должны точечно отбирать наиболее проблемные дома для приоритетного капитального ремонта.

Внутри программы, где каждый многоквартирный дом имеет свой срок ремонта, расписанный вплоть до 2043 года, объекты можно сдвигать. Однако это довольно сложный процесс, требующий общего согласия собственников и работы комиссий. Кроме того, чтобы включить какой-либо дом на год или несколько лет пораньше, из адресной программы надо сдвинуть на более позднее время другой объект. По мнению зампреда гордумы Николая Сатаева, это похоже на постоянный обман горожан, но в Фонде капремонта заверили, что в ряде случаев собственники МКД, не требующего срочного капремонта, соглашаются на более поздние сроки.

Общая причина финансовой нестабильности фонда в том, что объем собираемых взносов не покрывает расходные обязательства принятой в 2014 году долгосрочной программы капремонта. Это проблема, общая для всей страны.

Заместитель министра энергетики и ЖКХ области Михаил Куренков сказал, что финансовый разрыв можно закрыть либо увеличением взносов за капремонт, либо бюджетными вливаниями. «Можно обсуждать любые передвижки объектов вправо-влево, но без необходимого финансирования это не даст желаемого результата. У нас есть уверенность, что в ближайшее время, в конце этого года или начале следующего, на федеральном уровне будут приняты определенные решения. Плотная работа с правительством Нижегородской области идет», — пообещал чиновник. По его словам, объемы будущего бюджетного софинансирования капремонта сразу не компенсируют большой финансовый разрыв, но заметно сократят.

Председатель комитета заксобрания по ЖКХ Владимир Беспалов надеется, что депутаты Госдумы РФ побыстрее примут рассмотренный в первом чтении законопроект об экспертизе состояния многоквартирных домов, который позволит корректировать программу капремонта без решения собственников. Глава комиссии по городскому хозяйству Карим Ибрагимов заключил, что проблемы с капремонтом «у всех уже на зубах», и призвал депутатов готовить вопросы к региональному оператору.

В январе-феврале 2023 года гордума намерена заслушать отчет нижегородского Фонда капремонта о проделанной работе.

Роман Кряжев