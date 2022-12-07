«СВ ГЛАСС» одобрили заем в 200 млн рублей на импортозамещающее производство

Экспертный совет Фонда развития промышленности Краснодарского края одобрил компании «СВ ГЛАСС» заем в 200 млн руб. За счет этих средств предприятие будет производить аналоги импортных дверей и перегородок, сообщает пресс-служба администрации региона.

«СВ ГЛАСС» строит предприятие на площадке промпарка «Краснодар». Заем предоставили компании под 0,1% по программе «Импортозамещение». Планируется, что компания будет производить стеклянные двери, перегородки для офисных, жилых помещений и санузлов, которые заменят продукцию, поставляемую из Швейцарии, Германии и Бельгии. В реализацию проекта планируется инвестировать 600 млн руб.

Еще один заем в 75 млн руб. под 3% годовых по программе «Машиностроение» предоставят заводу стальных конструкций «Кубань», восстанавливающему Армавирский машиностроительный завод (АМЗ). За эти средства завод закупит оборудование для изготовления грузовых железнодорожных вагонов. На АМЗ будут производить тележки, платформы, вагоны различной модификации. Объем инвестиций составит 210 млн руб.

Заем в 14 млн руб. под 1% годовых по программе «Пищевик» получила компания «Эко Cок» из Тимашевского района. Предприятие купит у компании Калининского района линии для выпуска консервированных овощей и кетчупа.

Татьяна Ручкина

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