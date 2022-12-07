Сами с универсами

Холдинг бывшего пермского губернатора Олега Чиркунова все-таки расстался с ТЦ «Универсам-2» в Березниках, о продаже которого заговорили еще в 2019 году. Здание площадью более 12 тыс. кв. м является одним из основных торговых центров Березников. По данным «Ъ-Прикамье», новым собственником объекта стал предприниматель Епрем Сафарян, владелец торговой недвижимости и строительного бизнеса в Перми. Ранее господин Сафарян уже купил у «ЭКС» помещение гастронома №10 в центре Перми. Эксперты положительно отзываются о техническом состоянии, наполнении арендаторами и посетительском трафике «Универсама-2». При этом собеседники обращают внимание на высокую арендную плату за размещение в этом ТЦ, из-за чего в нем иногда пустуют площади.



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По информации «Ъ-Прикамье», ГК «ЭКС» бывшего пермского губернатора Олега Чиркунова продала один из своих крупных активов — ТЦ «Универсам-2» в Березниках. Директор ООО «Управление недвижимости „ЭКС“» Елена Жданова подтвердила продажу ТЦ, но нового владельца и цену продажи объекта не назвала. Источник на пермском рынке недвижимости сообщил, что покупателем «Универсама-2» стал пермский предприниматель Епрем Сафарян. Связаться с господином Сафаряном по известному редакции «Ъ-Прикамье» номеру телефона не удалось.

Стоит отметить, что год назад господин Сафарян приобрел у ГК «ЭКС» гастроном №10 — один из первых магазинов компании в Перми, где ранее располагался отдел сети «Семья». Согласно данным Kartoteka.ru, Епрем Сафарян 2 сентября стал соучредителем ООО «Регион-Инвест», зарегистрированного по адресу пермского гастронома №10. Компания работает в сфере сдачи внаем собственной недвижимости и, предположительно, является держателем березниковского ТЦ. За господином Сафаряном числится 0,01% долей уставного капитала общества, еще 99,99% — за самим ООО. Ранее владельцем «Регион-Инвест» являлись структуры ГК «ЭКС». Епрем Сафарян, помимо «Регион-Инвест», владеет ООО «Гастроном №10» (управляет торговым помещением на ул. Сибирской, 50) и строительным ООО «Строй-Приоритет».

Здание ТЦ по ул. Мира, 82, в Березниках было реконструировано в 2003 году. По данным сайта УК «ЭКС», общая площадь двухэтажного ТЦ «Универсам-2» (плюс один подземный торговый этаж) составляет 12,2 тыс. кв. м. Якорными арендаторами объекта являются гипермаркет «Лента», DNS, кафе «Цыплята по-английски» и другие. В справочнике 2ГИС указано, что в торговом центре располагаются 85 организаций и магазинов. Впервые на продажу «Универсам-2» выставляли еще в 2019 году за 750 млн руб. (тогда в лот еще входили два участка в 15,1 и 0,5 тыс. кв. м). К февралю 2021 года, по данным Аvito.ru, стоимость «Универсама-2» снизилась до 600 млн руб.

Летом 2021 года информированные источники сообщали, что ТЦ «Универсам-2» могут приобрести пермские предприниматели Сергей Симонов и Эльшан Курбанов. Для управления активом господа Симонов и Курбанов даже учредили новую компанию. Ранее бизнесмены уже выкупили у «ЭКС» два объекта недвижимости. Сделка по купле-продаже ТЦ «Универсам-2» не состоялась: покупатели предлагали за объект 480 млн руб., а в ГК «ЭКС» были готовы продать ТЦ за 520 млн руб. Осенью 2021 года стало известно о возможности отказа ГК «ЭКС» от продажи своих крупных активов — пермского ТРК «Семья» и березниковского «Универсама-2». Владелец холдинга Олег Чиркунов мотивировал такое решение хорошим доходом, который приносят эти ТЦ. При этом в том же 2021 году холдинг продал такие крупные объекты, как здание ЦУМа в Перми, 5 тыс. кв. м в ТРК «Столица» и продуктовую сеть «Семья». Покупателем последней стал федеральный ритейлер «Лента».

Опрошенные эксперты затруднились оценить возможную стоимость продажи ТЦ «Универсам-2». По словам ведущего эксперта компании «Перспектива» Ольги Давыдовой, пермский рынок коммерческой недвижимости сегодня «нестабилен», и дисконт при заключении сделок может составлять до 15–20% от начальной стоимости объекта. «Спрос на торговые и офисные помещения в Березниках есть, но рынок не такой активный, как раньше. Федеральные ритейлеры „заходят“ в город, но арендуют помещения по демократичным ставкам. Продажа „Универсама-2“ — крупная сделка для Березников. Этот торговый центр значимый и узнаваемый для населения»,— заметила Ольга Давыдова.

Владелец АН «Триумф» (Березники) Дарья Бадрутдинова подчеркнула, что «Универсам-2» — один из основных торговых центров города, объект привлекателен для инвестиций. Собеседница отметила хорошее техническое состояние актива, наполнение арендаторами и посетительский трафик. Однако стоимость аренды коммерческих помещений, по ее словам, в «Универсаме-2» выше, чем в среднем в Березниках, поэтому иногда там пустуют площади. Так, снять помещение в этом ТЦ площадью 50–60 кв. м обойдется в 150 тыс. руб. в месяц. В то же время аренда сопоставимой, но отдельно стоящей площади в другой локации будет стоить примерно 40 тыс. руб. «Если в ТЦ сделают более гуманную арендную плату, то всегда найдутся те, кто займет освободившиеся места. Кроме того, размещение детской развлекательной зоны на верхнем этаже „Универсама-2“ повысит поток посетителей»,— полагает Дарья Бадрутдинова.

Вячеслав Суханов, Евгения Ахмедова