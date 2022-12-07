За птичьи права

Краевой арбитраж принял к рассмотрению заявление ООО «Маслозавод Васюринский» о банкротстве ООО «Новомышастовская птицефабрика». О причинах банкротства пока неизвестно — стороны отказываются комментировать дело. Птицефабрика в 2021 году впервые за последние пять лет показала убыток в размере 213 млн руб. Эксперты считают, что если компания в состоянии финансировать текущие расходы, то есть шанс избежать банкротства.



На птицефабрике уверяют, что работают в штатном режиме и сотрудничают с ведущими региональными сетями

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края принял к рассмотрению заявление ООО «Маслозавод Васюринский» о признании банкротом ООО «Новомышастовская птицефабрика». Рассмотрение дела назначено на 15 декабря.

Представитель маслозавода на условиях анонимности рассказал «Ъ-Кубань», что, как только было подано заявление о банкротстве в суд, «птицефабрика обещала погасить долги». Однако какова сумма долга — не уточняет ни одна из сторон судебного спора.

«У нас действующая фабрика, и на сегодняшний день мы работаем с ключевыми сетями региона, с федеральными сетями, развиваемся»,— рассказали «Ъ-Кубань» в ООО «Новомышастовская птицефабрика».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Новомышастовская птицефабрика» зарегистрировано в 2014 году в станице Новомышастовской Красноармейского района Кубани. Основной вид деятельности — разведение сельскохозяйственной птицы. Бенефициаром компании является Ольга Клыпина. Выручка предприятия за 2021 год составила 46 млн руб., убыток — 212 млн руб. Согласно опубликованным отчетам о финансовых результатах, с 2017 до 2020 года птицефабрика показывала прибыль — от 4,4 до 10,6 млн руб. Кредиторская задолженность общества по итогам 2021 года составляла 38,3 млн руб., дебиторская — 131,8 млн.

ООО «Маслозавод Васюринский» зарегистрировано в 2019 году в станице Васюринской в 2019 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля зерном, табаком, семечками и кормами для сельскохозяйственных животных. Бенефициар — Олеся Куткова. Выручка компании за 2021 год составила 588,8 млн руб., прибыль — 23,5 млн руб.

По адресу, где сегодня располагается птицефабрика (ст. Новомышастовская, ул. Западная, 22), с 1996 по 2019 год находилось предприятие с таким же названием, но с другой формой собственности — ЗАО «Птицефабрика "Новомышастовская"». В декабре 2013 года (за полгода до появления ООО «Новомышастовская птицефабрика») предприятие подало заявление в краевой арбитраж о банкротстве. Просроченная кредиторская задолженность предприятия на тот момент составляла 131 млн руб. 27 мая 2014 года краевой арбитраж признал птицефабрику банкротом и ввел в отношении должника конкурсное производство. В октябре 2019 года Арбитражный суд края завершил конкурсное производство в отношении птицефабрики.

Как сообщал «Ъ-Кубань», в январе 2021 года на Новомышастовской птицефабрике произошла вспышка птичьего гриппа. Из-за этого на территории поселения даже вводили режим ЧС. Падеж птицы на предприятии составил 51 тыс. голов из 400 тыс. Вскоре после выявления инфекции поголовье птицефабрики было полностью уничтожено.

В апреле того же года в отношении гендиректора птицефабрики следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы свыше двух месяцев). По версии следствия, руководитель предприятия Виктор Крутоголов (согласно данным «СПАРК-ИНтерфакс») с 1 февраля по 31 марта 2021 года не платил в полном объеме зарплату 150 своим сотрудникам. Общий размер задолженности составил 2,9 млн руб. При этом, утверждают следователи, деньги на выплату зарплаты у главы компании были, однако, желая улучшить репутацию предприятия, он потратил их на другие нужды, в т. ч. на решение текущих финансовых проблем. В конце 2021 года вице-губернатор Кубани Анна Минькова сообщила, что птицефабрика погасила долги перед сотрудниками в сумме 4,5 млн руб.

Результаты анализа публичных источников не позволяют заключить о наличии прямой связи между компаниями ЗАО «Птицефабрика "Новомышастовская"» и ООО «Птицефабрика "Новомышастовская"», за исключением единого адреса регистрации и идентичных фирменных наименований, комментирует партнер юридической компании «Сотби» Антон Красников. По его словам, это связано с тем, что не раскрыта информация об акционерах ЗАО.

«Возбуждение производства по делу о банкротстве в отношении птицефабрики "Новомышастовской" кажется достаточно предсказуемым, если принять во внимание предшествовавшие события: кризис отрасли, погашение крупной задолженности перед сотрудниками, уголовное дело в отношении руководства. В таких условиях поддерживать рентабельность операционной деятельности и текущую ликвидность не так просто, как может показаться»,— говорит господин Красников.

Эксперт добавил, что спасти компанию от банкротства можно, если у птицефабрики есть возможность финансировать текущие расходы. Либо собственники могут помочь предприятию, взяв на себя обязательства погасить задолженность перед кредиторами.

Тат Гаспарян

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