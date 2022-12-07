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Коммерсантъ FM
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Авиакомпании в ЕС обяжут платить за вредные выбросы в атмосферу

Сегодня, 7 декабря, переговорщики от Европарламента и стран—членов ЕС согласовали принятие закона, в соответствии с которым авиакомпаниям придется платить за вредные выбросы в атмосферу. Чтобы закон вступил в силу, он еще должен пройти процедуру официального одобрения Европарламентом и представителями стран ЕС.

Сейчас авиакомпании в ЕС должны получать специальные разрешения на выброс CO2, однако большинство из этих разрешений выдается бесплатно. Теперь власти ЕС хотят постепенно сделать их платными — в 2024 году количество бесплатных разрешений будет уменьшено на 25%, в 2025-м — на 50%. С 2026 года они станут платными — до 2030 года останется только 20 тыс. бесплатных разрешений для авиакомпаний, использующих экологичное авиатопливо (sustainable aviation fuel, SAF).

Власти ЕС также не первый год рассматривают возможность ввести налог на авиатопливо. В 2019 году Франция ввела экологический налог на авиаперелеты.

Яна Рождественская

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