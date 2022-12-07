Действовавший из-за ледяного дождя режим ЧС отменен в Нижегородской области

Режим чрезвычайной ситуации, который действовал в наиболее пострадавших от ледяного дождя районов Нижегородской области, отменен. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Непогода обрушилась на Нижегородскую область 22 ноября. На следующий день без электричества оставались около 120 тыс. жителей более чем в 300 населенных пунктах. Последствия устраняли семь суток, работы по восстановлению сетей продлятся до конца декабря.

После происшествия «Россети» обещали повысить надежность энергосистемы в регионе.

Анастасия Еремина